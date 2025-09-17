استاندار مرکزی در هجدهمین روز همت اقتصادی استان به شهرستان زرندیه رفت و به صورت حضوری مشکلات این شهرستان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با اشاره به برگزاری هجدهمین روز همت اقتصادی استان مرکزی در شهرستان زرندیه و برنامه‌های این روز گفت: هدف از سفر به این شهرستان بررسی ترکیبی از مسائل شهرستان زرندیه با حضور فرماندار و تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی است تا مشکلات موجود با پیگیری فرماندار و مسئولین محلی حل و فصل شود.

زندیه وکیلی همچنین از احداث محور مأمونیه به آزادراه تهران-ساوه بازدید کرد و مهدی لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از اتمام این طرح تا آبان ماه خبر داد.

او همچنین از دو واحد تولیدی در شهر صنعتی مأمونیه بازدید کرد.

در این بازدید مختاری، مدیرعامل شرکت تولیدی فولاد طی گزارشی به استاندار مرکزی با ابراز رضایت از حضور میدانی استاندار مرکزی برای بررسی مشکلات این واحد تولیدی ناترازی انرژی را از مشکلات مهم این واحد عنوان کرد و از مشکلات سرمایه در گردش فکر و لزوم اتخاذ تمهیدات در این زمینه گفت.

استاندار مرکزی سپس از محل مسکن ملی شهر مأمونیه بازدید کرد و دستور داد انشعابات آب و برق برای تسهیل در امور ساخت و ساز در مسکن ملی این شهر برقرار شود.

در ادامه سفر به شهرستان زرندیه زندیه وکیلی عملیات اجرایی احداث طرح مجموعه ۵۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی سیمان ساوه را به جریان انداخت.

مهدی فقیهی، مدیرعامل کارخانه سیمان ساوه هم با اشاره به سرمایه گذاری یک و نیم همتی این مجموعه به استاندار گفت: هر ۱۰ مگاوات از این نیروگاه ۵۰ مگاواتی ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

در پایان استاندار مرکزی به همراه نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و با حضوران جمعی از مسئولان با برگزاری جلسه‌ای به بررسی مشاهدات و مهمترین مشکلات این شهرستان پرداختند.

زندیه وکیلی در پایان این جلسه از پیگیری مصوبات و نتایج این سفر در دور بعدی سفر خود به شهرستان زرندیه خبر داد.

حجت الاسلام سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، برگزاری این نوع جلسات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سفر‌های شهرستانی خیر و برکت زیادی در پی خواهد دارد، چرا که بالاترین مقام استانی به همراه هیئت همراه به صورت میدانی از شهرستان‌ها بازدید می‌کنند و مشکلات با حضور آنها صورت جلسه و تصمیم گیری می‌شود.