به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «تایپیست هنرمند» محصول ۲۰۲۲، برای نخستین‌بار از شبکه نمایش پخش می‌شود، اثری که داستان خلاقیت، پشتکار و شور زندگی را به تصویر می‌کشد.

«تایپیست هنرمند»، به نویسندگی و کارگردانی کارول مورلی، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳، پخش و جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

این فیلم داستان زندگی دو زن جوان را روایت می‌کند. این دو دوستی عمیق و طولانی با یکدیگر دارند. آنها تصمیم می‌گیرند که با یک ماشین الکتریکی به جاده رفته و به شهر‌های زیادی سفر کنند تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند. رویا و آرزوی آنها صلح و آشتی در جهان است. در این میان اتفاقات غیرمنتظره‌ای برای آنها می‌افتد و ...

مونیکا دولان، کلی مک دانلد، کیا برام، جیمز جیسن برایهان و ماتیلدا فرث در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی جدید «سنت اکس» محصول سال ۲۰۲۴ بلژیک و فرانسه، برای اولین بار از شبکه چهار پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سنت اکس» از گونه‌های ماجراجویی، زندگی‌نامه، درام و تاریخی به کارگردانی پابلو آگوئرو است و در آن بازیگرانی، چون لویی گرل، دایان کروگر و وینسنت کاسل به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان آمده: وقتی بهترین خلبان پست هوایی، هنری گیومه، در کوه‌های آند ناپدید می‌شود، بهترین دوستش، آنتوان دو سنت اگزوپری، تصمیم می‌گیرد علی‌رغم تمام مشکلات، به جستجوی او بپردازد. این فیلم به مناسبت روز شعر و ادب، به بخشی از نویسنده شاهکار ادبی شازده کوچولو می‌پردازد.

این فیلم سینمایی پنجشنبه، ۲۷ شهریور در ساعت ۲۰:۳۰، پخش و در روز بعد ساعت ۹، تکرار می‌شود.