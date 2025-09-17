براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هویزه در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک و اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک هوا در این شهرستان است.

در این ساعت شاخص کیفی هوا در اهواز با قرار گرفتن روی عدد ۲۱۳ AQI، وضعیت بنفش و بسیار ناسالم تنفسی نشان می‌دهد، ضمن اینکه شهر‌های بهبهان با ۱۵۱، اندیمشک ۱۵۵، امیدیه ۱۵۲، هندیجان ۱۴۰، ماهشهر ۱۳۰، خرمشهر ۱۲۷، دشت آزادگان ۱۱۹، شوش ۱۱۴، دزفول ۱۱۲ و شوشتر ۱۱۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسام برای همه قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، شاخص کیفی هوا در آبادان روی عدد ۱۰۱ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این مدت شهر‌های آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل وضعیت قابل قبول دارند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

براساس اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ؛ در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی استان ثبت شده است.