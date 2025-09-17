پخش زنده
آیین رونمایی پوستر نخستین جشنواره فیلمهای کمدی سینمای ایران ظهر روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه در محل تالار جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از امور ارتباطات رسانهای و اطلاعرسانی نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران، آیین رونمایی از پوستر این جشنواره با حضور هنرمندان سینما و تئاتر استان، جمعی از اهالی رسانه و مدیران استانی برگزار شد.
جعفر محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد هنری، اظهار داشت: همگان بر نقش سینما و اهمیت آن واقف هستند. از این رو، در روزگاری که زندگی برای مردم ما کمی سخت شده، جشنواره کمدی اتفاق مبارکی است که میتواند شادی و نشاط را برای شهروندان استان و هموطنانمان به ارمغان بیاورد. این جشنواره قابلیت برگزاری در سطح بینالمللی در دورههای بعد را دارد.
وی همچنین افزود: از تمام مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، بخشهای دولتی و خصوصی میخواهم این جشنواره را از آن خود بدانند و تلاش کنیم با کمک هم لبخند را روی لبان مردم بنشانیم.
ناصر باکیده، مشاور عالی دبیر جشنواره فیلمهای کمدی سینمای ایران، نیز با ابراز خشنودی از حضور در جمع هنرمندان و مدیران دغدغهمند استان گفت: نگاه فرهنگی و حمایتی بسیار ارزشمند است و امیدواریم استمرار یابد. برنامهها و بخشهای متنوعی برای جشنواره پیشبینی شده و اگرچه این رویداد گام نخست خود را در بخش ملی تجربه میکند، اما ارسال بیش از ۱۷۰ اثر به جشنواره نشان میدهد که با استقبال بسیار مناسبی از سوی سینماگران مواجه شدهایم.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف جشنواره مطالبهگری در حوزه سینمای کمدی است و از طرفی هم به دنبال کشف استعدادهای فیلمسازی هستیم. دستاندرکاران جشنواره تلاش میکنند تا لبخندی را بر روی لبان مردم بنشانند و برنامهریزی برای اکران فیلمهای جشنواره به صورت همزمان در شهرهای مختلف استان در دست انجام است. باکیده همچنین با یادکردی از زندهیاد رضا ژیان، هنرمند زنجانی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، نامگذاری و اهدای جایزه بزرگ جشنواره به نام او را از دستاوردها و افتخارات جشنواره در توجه و ارج نهادن به چهرههای سرشناس و اثرگذار کشور دانست.
در ادامه آیین رونمایی از پوستر ، نبیالله محمدی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: طنز سالم نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و تلطیف روابط اجتماعی دارد. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر گامهای مشخصی در حوزه فرهنگ برداشته است. وی با قدردانی از دستاندرکاران جشنواره که تلاش کردند تا یک حرکت ارزشمند ملی را رقم بزنند، ابراز امیدواری کرد با برگزاری مطلوب و شایسته جشنواره در سالهای آینده شاهد برگزاری و گستردهتر شدن این رویداد هنری و بینالمللی شدن آن باشیم، چرا که استان زنجان زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری بیشتری را دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: بودجه فرهنگ و هنر در سال گذشته حدود ۲۵ همت بوده و همه حوزهها از جمله سینما را شامل میشود. با وجود این، منابع دولتی به تنهایی کافی نیست و همانطور که در ورزش باشگاهها با حمایت اسپانسرها اداره میشوند، در سینما و دیگر رشتههای هنری نیز باید به سمت مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم. آینده هنر کشور در گرو همافزایی دولت، مجلس و سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی گفت: بودجه کل کشور در عرصه سینما بودجهای بسیار ناچیز است که تقریباً حدود هشت روز بودجه سازمان صدا و سیماست و کل این بودجه شاید کفاف ساخت چهار فیلم در سطح استانداردهای جهانی را ندهد.
گزارش امور اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای جشنواره افزود: پس از اهدای احکام اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره، از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با طراحی سامان قجر رونمایی شد.
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان، از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار میشود.