بازار فیزیکی بورس امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود که از جمله آن می‌توان به عرضه ۳۵ هزار تن نفتای سنگین صادراتی شرکت پالایش نفت آبادان و ۴ هزار و ۵۰۰ تن برش سبک شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در رینگ بین‌الملل اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز برنامه عرضه یک سبد پایه ۴۰۲ شرکت پالایش نفت شیراز و ۵ هزار تن حلال ۵۰۲ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران برای ۲۶ شهریور در نظر گرفته شده است.

در معاملات روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، مجموع ارزش ریالی معاملات بورس انرژی ایران به ۱۹ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال رسید که این رقم شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی می‌شود. سهم فروش برق در تابلو‌های مختلف بورس انرژی ایران حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بود که معادل ۸۵ درصد از ارزش کل بازار بود.

از این مقدار، ۱۶ درصد مربوط به فروش حامل‌های انرژی داخلی و صادراتی در بازار فیزیکی و ۴ درصد مربوط به معاملات ابزار‌های مالی بود.

در رینگ داخلی بازار فیزیکی، فروش ۹ هزار و ۳۷۴ تن محصولات نفت، گاز و حامل‌های انرژی به ارزش ۲ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال ثبت شد. پتروشیمی بوعلی سینا با عرضه ۳ هزار تن رافینت به قیمت پایه هر کیلوگرم ۳۶۷ هزار و ۷۰۸ ریال، توانست تمامی محصول را به قیمت پایه بفروشد و با معامله‌ای به ارزش هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، پرفروش‌ترین عرضه‌کننده این رینگ باشد.

در رینگ بین‌الملل نیز، فروش ۸۰۰ تن محصول نفت، گاز و حامل‌های انرژی به ارزش ۳۷۸ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی بیستون با فروش ۵۰۰ تن بلندینگ نفتا به قیمت پایه ۵۸۵.۴ دلار به ازای هر تن، معامله‌ای به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال ثبت کرد. همچنین شرکت پتروشیمی تبریز با فروش ۳۰۰ تن برش هیدروکربنی با متوسط قیمت ۷۸۳.۹ دلار به ازای هر تن، ارزش معاملاتی برابر ۱۶۸ میلیارد ریال را رقم زد.