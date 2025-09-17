دیدار زنده والیبال کانادا و ترکیه و دو دیدار از والیبال قهرمانی جهان، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازی دو تیم ملی والیبال کانادا و ترکیه در سومین دیدار خود در دور گروهی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مردان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش»، در چارچوب دور گروهی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از ساعت ۹:۳۰ جدال بین دو تیم کانادا و ترکیه را با گزارشگری حامد حسین زاده پخش می‌کند.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با حضور ۳۲ تیم از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فلیپین در حال برگزاری است.

شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز والیبال بین دو تیم لهستان و هلند و اسلوونی و آلمان را به صورت زنده پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش»، در چارچوب پخش دور گروهی والیبال قهرمانی جهان، از ساعت ۱۳:۳۰ رقابت بین دو تیم لهستان و هلند را با گزارشگری کیومرث کرده و از ساعت ۱۶:۳۰ تقابل بین دو تیم اسلوونی و آلمان را با گزارشگری علی شاکری و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

