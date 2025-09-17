پخش زنده
محمد مظفری، فرماندار بوشهر، با تأکید بر آمادگی کامل مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید، از ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمد مظفری فرماندار بوشهر شامگاه سهشنبه در گردهمایی مدیران مدارس شهرستان بوشهر، از آمادگی مدارس برای پذیرایی از دانشآموزان شهرستان بوشهر در سال تحصیلی جدید خبر داد و بر همراهی همه دستگاههای اجرایی، اداری و خدماترسان در اجرای پروژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
وی در این آیین با شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران، برای مدرسه » و با محوریت بررسی موضوعاتی همچون مدیریت انگیزشی، اجرای پروژه مهر و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی و نقش آموزش و پرورش در توسعه همهجانبه کشور اظهار کرد: همه دستگاههای اداری، حوزههای مختلف مدیریت شهری و دستگاههای خدماترسان باید در سطح شهر و روستاها بستر ایجاد فضایی شاد و پرنشاط را فراهم کنند تا سال تحصیلی جدید با شکوه و طراوتی ویژه آغاز شود.
مظفری با قدردانی از ظرفیتهای انسانی و تخصصی آموزش و پرورش شهرستان بوشهر افزود: وجود نیروهای توانمند و کارآزموده در این مجموعه، نویدبخش سالی موفق و ثمربخش برای نظام تعلیم و تربیت است، همانگونه که در مراحل مقدماتی، طرح بازگشایی مدارس شهرستان بوشهر از جمله مناطق پیشرو استان قرار دارد.
فرماندار بوشهر ادامه داد: مدارس علاوه بر آموزش علمی و اجتماعی، باید به عرصهای برای ارتقای مهارتهای شغلی و کارآفرینی دانشآموزان تبدیل شوند تا خروجی نظام آموزشی، نسلی توانمند، خلاق و مسئولیتپذیر باشد که قادر به ایفای نقش مؤثر در آینده جامعه خواهد بود.
وی ضمن تقدیر و تجلیل از مجموعه آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت مدیریت انگیزشی و اجرای دقیق پروژه مهر، بر ضرورت ارتقای توانمندیهای ارتباطی مدیران مدارس و ایجاد نشاط اجتماعی در محیطهای آموزشی تأکید کرد.