خط تولید وانت بار با ظرفیت حمل بار بالای یک و نیم تن در خراسان رضوی، تاییدیه‌های استاندارد را دریافت کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: این خودروی وانت بار با نام T ۳ ،PLUS تحت لیسانس شرکت چانگان، تاییدیه‌های اداره کل استاندارد خراسان رضوی را دریافت کرده است.

حامد محمدی افزود: تولید این خودروی وانت بار با نام تجاری «بینالود موتورز» به صورت مونتاژ قطعات با ۱۰ درصد خودکفایی، در شهرک صنعتی خیام شهرستان زبرخان توسط شرکت «نفیس زرین بینالود» انجام می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ خودکفایی ۴۰ درصد برای تولید این وانت بار در برنامه توسعه شرکت یاد شده قرار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون خط تولید این خوردوی مونتاژی همه استاندارد‌های ۸۵ گانه استاندارد را دریافت کرده و روند ابلاغ اداری این تاییدیه‌ها در مرحله اجرا است.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هم اینک شرکت ایران خودرو در بینالود خودرو‌های «رانا، سورن پلاس، هایما و وانت آریسان» را تولید می‌کند.