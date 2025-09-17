پخش زنده
آتش نشانان چهارمحال و بختیاری در هفت حادثه مختلف به شهروندان شهرکردی امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: با تلاش نیروهای آتش نشانی حادثه آتش سوزی خودروی سواری در چالشتر، طبقه چهارم ساختمان مسکونی در شهرک منظریه، مغازه لحافدوزی و انبار ضایعات در شهرکرد مهار شد.
عنایت الله راهنورد افزود: آتشنشانان شهرکرد در سه حادثه مجزا شامل زندهگیری و رهاسازی حیوانات موذی از جمله مار، نجات از آسانسور، درب و ترکیدن لولهی گاز بر اثر برخورد خودروی سنگین به شهروندان امداد رسانی کردند.
وی افزود: در تمام این حوادث حضور به موقع آتشنشانها از بروز خسارت بیشتر جلوگیری کرده است.