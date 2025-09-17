به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از این مقدار، سه هزار و ۴۳۳ تن کود ازته، ۴۰۳ تن کود فسفاته و ۲۱۴ تن کود پتاسه بوده است که از طریق کارگزاران شرکت توزیع شد.

احمد احمدنژاد با بیان اینکه این کود‌ها به محصولات کشاورزی مطابق با الگوی کشت ابلاغی و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد، افزود: حواله‌ها از طریق سامانه الکترونیکی صادر می‌شود و کشاورزان می‌توانند میزان کود اختصاصی برای محصولات خود را در این سامانه مشاهده کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کود‌های مورد نیاز پس از تأمین، نمونه‌برداری و آنالیز به انبار کارگزاران منتقل و در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

احمدنژاد با اشاره به بیشترین تقاضا برای کود اوره در استان گفت: به دلیل قیمت مناسب و تأثیر سریع این کود در رشد گیاه، کشاورزان برای کشت محصولاتی که نیاز نیتروژنی بالایی دارند، بیشتر از کود اوره استفاده می‌کنند.