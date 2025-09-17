به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: براساس مصوبات نشست ۱۴۱ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور و با توجه به روند رو به افزایش بروز حوادث ترافیکی و فوت ناشی از آن، مقرر شد این طرح به مدت چهار ماه در پنج استان فارس، کرمان، خوزستان، تهران و خراسان رضوی اجرا شود.

دکتر محمدرضا جویا با اشاره به افزایش تردد‌ها در مسیر‌های بین‌شهری به دلیل روز‌های پایانی تابستان، تأکید کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه با هدف ارتقای آگاهی عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای خواهد داشت.

او با بیان اینکه حوادث ترافیکی اولین علت مرگ و میر در گروه سنی پنج تا ۲۹ سال به شمار می‌رود، گفت: کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای نیازمند عزم ملی و مشارکت همه‌جانبه جامعه است و به همین دلیل آموزش و فرهنگ‌سازی در این حوزه جزو اولویت‌های اصلی قرار دارد.

وی افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت، خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ با ثبت هزار و ۳۳۵ مورد فوت ناشی از تصادفات نسبت به سال ۱۴۰۲ با هزار و ۳۴۷ مورد فوتی، کاهش ۹ دهم درصدی در تلفات داشته است.

رئیس گروه کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهم‌ترین علل بروز تصادفات را سبقت غیرمجاز، خستگی، بی توجهی به جلو (استفاده از تلفن همراه)، رعایت نکردن فاصله طولی و سرعت غیرمجاز عنوان کرد و از رانندگان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: امید است اجرای این طرح پایلوت و افزایش همکاری‌های بین‌بخشی بتواند زمینه کاهش چشمگیر تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در خراسان رضوی و سراسر کشور را فراهم کند.