رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری، بار و مسافر شهرداری دزفول گفت: ۲۶ شرکت حمل و نقل مجاز، جابجایی حدود ۱۰ هزار دانش آموز این شهرستان را در سال تحصیلی جدید برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا وحدتی‌پور با بیان ایمکه همزمان با بازگشایی مدارس، ۲۶ شرکت حمل و نقل مجاز، جابجایی حدود ۱۰ هزار دانش آموز دزفول را از ۲۴۳ آموزشگاه برعهده دارند، اظهار کرد: امسال دومین سالی است که براساس آیین نامه ابلاغی، حمل و نقل دانش آموزان به شهرداری محول شده به همین منظور، همه تلاش خود و همکاران ما در این سازمان برای ساماندهی، نظم بخشی و قانونمندکردن سیستم حمل و نقل در راستای صیانت از دانش آموزان است.

وی افزود: شکایات والدین و ارزیابی عملکرد سرویس‌های مدارس در سال‌های گذشته به صورت دقیق بررسی و تلاش شد کیفیت سرویس مدارس دزفول به بالاترین حد ممکن برسد.

وحدتی پور ادامه داد: سال تحصیلی گذشته با توجه به اقدامات انجام شده با کاهش ۹۵ درصدی شکایات نسبت به سال قبل از آن مواجه بودیم اکنون نیز در تلاش هستیم ایرادات سال گذشته را رفع و خدمات بهتری به دانش آموزان ارایه کنیم.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری، بار و مسافر شهرداری دزفول درخصوص ثبت نام سرویس مدارس می‌گوید: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت سامانه سپند برای شهرستان‌ها، ثبت نام سرویس مدارس در دزفول به صورت حضوری و از طریق شرکت‌های مجاز در حال انجام است.

وی با اشاره به نرخنامه سرویس مدارس افزود: شرکت‌های حمل و نقل، امسال افزایش ۵۳ درصدی نرخ حمل و نقل دانش آموزان را نسبت به سال گذشته درخواست کردند که پس از برررسی و کارشناسی انجام شده با افزایش ۳۳ درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت شد.

وحدتی‌پور ادامه داد: نرخ سرویس مدارس در محدوده سه کیلومتر فاصله از منزل تا مدرسه در مدت یک ماه، ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است و به ازای هر کیلومتر اضافه شدن مسیر، ۱۰ درصد معادل یک میلیون و ۲۱۰ هزار ریال به مبلغ پایه اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد سرنشین‌های سرویس مدارس بر اساس کارت وسیله نقلیه تعیین و معمولا چهار نفر است، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد رانندگان به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها می‌توانند شکایات خود از عملکرد رانندگان را گزارش دهند، افزود: خانواده‌ها سراغ آزادبر‌ها نروند و برای ثبت نام به دفاتر شرکت‌های مجاز مراجعه کنند.

وحدتی پور آخرین مهلت ثبت نام سرویس مدارس را پنجشنبه ۲۷ شهریورماه اعلام کرد و گفت: این مهلت تعیین شده قابل تمدید نیست.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری، بار و مسافر شهرداری دزفول افزود: ۲۵ درصد از کل هزینه سرویس مدارس به صورت پیش پرداخت اخذ و بقیه مبلغ باید در ۶ قسط و تا اسفندماه پرداخت شود.

وی مهرماه و بازگشایی مدارس را بهار خدمت رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر دانست و گفت: تاکسیرانان در حوزه شهری نیز در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به دانش آموزان و دانشجویان هستند و ناوگان اتوبوسرانی در حال آماده سازی و استانداردسازی برای خدمات رسانی به شهروندان هستند که بزودی ساعت جدید حرکت اتوبوس‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.