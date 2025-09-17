پخش زنده
امروز: -
زنجان با تولید سالانه ۲۰ هزار تن ماهی، پیشتاز تولید ماهیان سردآبی در شمالغرب کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، اعلام کرد که این استان با تولید سالانه ۲۰ هزار تن ماهی، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی در شمالغرب کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: که بیش از ۱۸ هزار تن از این تولید مربوط به ماهی قزلآلاست که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای همسایه مانند عمان، ارمنستان و روسیه صادر میشود و سالانه ۳.۵ میلیون دلار ارزآوری برای استان به همراه دارد
سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد:این صنعت، بیش از سه هزار شغل مستقیم در استان ایجاد کرده است.
مرتضوی همچنین به استفاده از سیستمهای نوین دو منظوره و مدار بسته در پرورش ماهی اشاره کرد که تا ۹۵ درصد در مصرف آب صرفهجویی میکند و آب مصرفی پس از پرورش ماهی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. این روشها علاوه بر تولید سالم، سازگار با محیط زیست هستند.