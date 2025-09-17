به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رادان گفت: قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب باعثِ شادی و شعفِ ملتِ سلحشور ایران گردید.

بنده به نمایندگی از کارکنانِ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این دستاوردِ سترگ را تبریک و شادباش عرض می‌کنم. لحظاتِ ادای احترامِ قهرمانان ملّی به پرچم مقدسِ جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات و غرور ملت بزرگ ایران بود.

برای شما قهرمانانِ سرافراز، توفیقِ روزافزون و سربلندی در آوردگاه‌های جهانی از خداوند منّان آرزومندم.