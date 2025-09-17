برنامه‌های «سرزمین من»، با معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی نطنز و «شهر یاران»، به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت شهریار، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه ویژه‌برنامه «سرزمین من» از رادیو فرهنگ و رادیو اصفهان، این بار شنوندگان در «ایران جان، اصفهان ایران»، با ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز آشنا می‌شوند.

در این برنامه با هاجر محمدشریفی (مسئول میراث فرهنگی)، علی رفیعیان (فعال حوزه گردشگری و طبیعت‌گردی) و علیرضا عبادی (هنرمند صنایع دستی و سرامیک)، برای معرفی جلوه‌هایی از تاریخ، طبیعت و هنر این منطقه گفت‌و‌گو می‌شود.

در این گفت‌و‌گو هاجر محمدشریفی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی نطنز، به پیشینه این شهرستان از دوره‌های قبل از اسلام تا عصر صفوی اشاره خواهد کرد، از بنا‌های شاخصی، چون مسجد جامع نطنز، مناره سلجوقی و آرامگاه شیخ عبدالصمد خواهد گفت.

در بخش گردشگری، با علی رفیعیان درباره جاذبه‌های طبیعی و بوم‌گردی نطنز گفت‌و‌گو می‌شود و در ادامه هنر صنایع دستی نطنز موضوع گفت‌و‌گو با علیرضا عبادی است پیشینه هنر سرامیک خاک و لعاب‌های رنگیِ ویژه، و دلیل کیفیت و ماندگاری بالای سرامیک نطنز و سفال نقش برجسته اطلاعاتی است که ارائه می‌شود.

این سفر رادیویی، با هدف معرفی سه ضلع گردشگری نطنز – میراث تاریخی، طبیعت بکر و هنر صنایع دستی – به مردم ایران، به تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی و گویندگی فهیمه فهامی در قالب برنامه «سرزمین من»، ساعت۱۳ تا۱۴ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز، پخش می‌شود

برنامه ویژه «شهر یاران»، به مناسبت کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به صورت زنده از تبریز، از موج اف‌ام ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این ویژه برنامه با اجرای مهدی محمدیان و تهیه‌کنندگی رسول تسلیمی، به بررسی ابعاد مختلف زندگی و آثار استاد شهریار می‌پردازد. محور‌های برنامه شامل گفت‌و‌گو با مسئولان و برگزارکنندگان کنگره، مرور شعرخوانی‌های ماندگار از شهریار و واکاوی نگاه شاعران معاصر به شعر و اندیشه او و اطلاع رسانی از بهش‌های مختلف این کنگره بین المللی است.

شهریار، شاعر نامدار معاصر، با سروده‌هایی به دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی، آثاری جاودانه در ادبیات ایران برجای گذاشته است. شعر «حیدربابایه سلام» او همچنان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های پیوند شعر با فرهنگ بومی آذربایجان به شمار می‌رود.

در «شهر یاران»، همچنین بخش‌هایی از اشعار کمتر شنیده‌شده شهریار پخش می‌شود و حضور شاعران و پژوهشگران ادبی فرصتی فراهم خواهد کرد تا علاقه‌مندان با زوایای تازه‌ای از میراث فرهنگی و هنری این شاعر بزرگ آشنا شوند.