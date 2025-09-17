به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان کشور با حضور ۷۰۰ دانشجوی دختر و پسر از ۸۵ دانشگاه و مرکز آموزش عالی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این المپیاد در چهار بخش «ورزش‌های دیجیتال، فیجیتال، فناوری و نوآوری و رباتیک» با هم به رقابت پرداختند.

دانشگاه لرستان با اعزام چهار تیم در سه بخش «دیجیتال»، «فناوری و نوآوری در ورزش» و «رباتیک» و با حضور ۱۰ دانشجو در این رقابت ملی شرکت کرد.

در این مسابقات تیم دانشجویی دانشگاه لرستان جایزه بهترین طراحی خودروی خودران المپیاد دانشجویی کشور را کسب کرد.