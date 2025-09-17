درخشش دانشگاه لرستان در المپیاد دانشجویی ورزشهای فناورانه کشور
جایزه بهترین طراحی خودروی خودران المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه کشور به دانشگاه لرستان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان کشور با حضور ۷۰۰ دانشجوی دختر و پسر از ۸۵ دانشگاه و مرکز آموزش عالی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این المپیاد در چهار بخش «ورزشهای دیجیتال، فیجیتال، فناوری و نوآوری و رباتیک» با هم به رقابت پرداختند.
دانشگاه لرستان با اعزام چهار تیم در سه بخش «دیجیتال»، «فناوری و نوآوری در ورزش» و «رباتیک» و با حضور ۱۰ دانشجو در این رقابت ملی شرکت کرد.
در این مسابقات تیم دانشجویی دانشگاه لرستان جایزه بهترین طراحی خودروی خودران المپیاد دانشجویی کشور را کسب کرد.