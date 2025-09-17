معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: متصدی فروش برنج در اهواز به دلیل گرانفروشی محکوم به پرداخت جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی با اشاره به کشف تخلف گرانفروشی برنج در گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی اهواز و اداره صنعت، معدن و تجارت، گفت: پرونده گرانفروشی ۲۴ هزار کیلو برنج خارجی به ارزش ۵۸ میلیون و ۴۴۷ هزار ریال در شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید گرانفروشی برنج و با استناد به مصوبه سران قوا، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش میزان گرانفروشی محکوم کرد.