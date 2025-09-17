به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این گزارش، در محور چالوس، از پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، تردد خودروها با کندی و سنگینی همراه بوده است. همین وضعیت را در آزادراه تهران – شمال نیز شاهد هستیم، جایی که از تونل شماره ۱۸ و بعد از آن از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین ادامه دارد. محور هراز هم از این قاعده مستثنی نبوده و در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک سنگینی گزارش شده است.

در ورودی‌های غربی پایتخت هم آزادراه کرج – قزوین، از گلشهر تا کمالشهر، و همچنین آزادراه قزوین – کرج، از انتهای محدوده شهید کلانتری تا پل کلاک، با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه هستند و خودروها با کُندی تردد می‌کنند. علاوه بر این، در آزادراه تهران – ساوه، از نسیم‌شهر تا بهمن‌آباد نیز ترافیک سنگینی گزارش شده است. محور شهریار – تهران (حدفاصل شهریار تا شهر قدس) و بزرگراه ورامین – تهران (محدوده قلعه‌نو) هم صبح امروز شاهد ترافیک سنگین بودند.

در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) و همچنین آزادراه تهران – شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، تردد روان و بدون هیچ مشکلی جریان دارد.

از نظر شرایط جوی، خوشبختانه مداخله جوی خاصی در محورهای شمالی مشاهده نمی‌شود، اما در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل، بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است که لازم است رانندگان در این مسیرها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.