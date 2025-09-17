به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ نورالدین عزیزی وزیر تجارت افغانستان در نشستی با حضور هیئت بلندپایه اقتصادی ایران در کابل گفت: از استقامت و پایداری ایران در برابر تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: اسرائیل به صورت مطلق دیوانه شده است و مداوم به کشور‌های اسلامی حمله می‌کند.

وزیر تجارت افغانستان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی نظم و امنیت جهان را بر هم ریخته است و کشور‌های اسلامی را ناآرام می‌کند.

عزیزی گفت: جمهوری اسلامی ایران با استقامت و توانایی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی وارد عمل شد که این اقدام جای تشکر دارد.

روز گذشته نیز ملابرادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان، پیروزی ایران در جنگ دوازده روزه را تبریک گفته بود.