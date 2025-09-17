پخش زنده
ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، دومین دوره «جایزه صادراتی ایران نانو» (NANO EXPORT AWARD) را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، دومین دوره «جایزه صادراتی ایران نانو» (NANO EXPORT AWARD) را با هدف تقدیر از شرکتهای برتر صادرات محصولات نانویی و تشویق به توسعه بازارهای جهانی، آبان امسال برگزار میکند.
این رویداد که به منظور تحقق اهداف سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو برگزار می شود ، بر معرفی توانمندیهای فناورانه ایران در عرصه بینالمللی و ترویج صادرات پایدار تمرکز دارد.
اولین دوره این جایزه در آبان ۱۴۰۳ همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار شد و در آن از هفت شرکت پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی تقدیر شد .
در دوره جدید، شرکتها در پنج حوزه رقابتی ارزیابی شده و برندگان هر بخش در شانزدهمین جشنواره فناوری نانو (آبان ۱۴۰۴) تجلیل خواهند شد .
حوزههای رقابت جایزه صادراتی نانو ۱۴۰۴ عبارتند از:
حجم کل صادرات (بر اساس ارزش دلاری)
گستره جغرافیایی صادرات (تعداد کشورهای هدف)
پیچیدگی فناوری محصول (ارزش دلاری هر کیلوگرم محصول)
شرکتهای صادرات اولی (اولین صادرات نانو در سال ۱۴۰۳)
رشد صادرات (بالاترین رشد نسبت به سال قبل)
شرایط شرکت:
دارا بودن گواهی نانومقیاس برای محصولات صادراتی
تکمیل فرم مالی طرح پیمایش بازار محصولات نانو در وب سایت (https://nano.ir/fa/۱۳۸) (شامل اطلاعاتی مانند نام محصول، مقدار و ارزش دلاری و کشورهای هدف)
ارسال مستندات معتبر (گواهی صادرات، فاکتورها، کد تعرفه گمرکی و …)
ستاد نانو اعلام کرد شرکتها میتوانند برای مشارکت در این مسابقه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به آدرس پست الکترونیک irmarket@nano.ir به ستاد فناوری نانو ارسال کنند.