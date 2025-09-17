به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدرضا ابیض با اشاره به ۱۷ سپتامبر مصادف با ۲۶ شهریور، روز جهانی ایمنی بیمار، اظهار کرد: ایمنی بیمار به معنای رعایت دقیق شیوه نامه‌های بهداشتی، نظارت مستمر بر کیفیت خدمات درمانی و اطمینان از ارائه مراقبت‌های صحیح، کامل و به موقع است.



وی این روز را بهانه‌ای برای یادآوری اهمیت حفظ سلامت و امنیت بیماران در محیط‌های درمانی دانست و افزود: هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی عمومی و تخصصی کارکنان حوزه سلامت در مورد راهکار‌های پیشگیری از خطا‌های پزشکی و ایجاد محیطی امن برای ارائه خدمات درمانی است.



دکتر ابیض ادامه داد: از جمله اقدامات مهم در زمینه ایمنی بیمار می‌توان به شست و شوی مکرر دست ها، اطمینان از صحت تجویز داروها، توجه به گزارش‌های بیماران و همراهان و نیز آموزش مداوم کادر درمان اشاره کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول تأکید کرد: همکاری و تعامل سازنده بین بیماران، همراهان و کارکنان حوزه سلامت نقش کلیدی در تضمین کیفیت خدمات و جلوگیری از اشتباهات پزشکی دارد. هر یک از ما می‌توانیم با رعایت نکات ساده، اما مهم ایمنی، سهم بزرگی در حفظ سلامت خود و دیگران داشته باشیم.



وی در پایان توصیه کرد: همه ما باید متعهد شویم با افزایش آگاهی و پایبندی به اصول ایمنی، محیطی امن‌تر و سالم‌تر برای همه بیماران فراهم کنیم تا به ارتقاء سطح خدمات درمانی در کشور کمک کنیم.