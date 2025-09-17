پخش زنده
استاندار: اصفهان به یک «آزمایشگاه ملی اقتصاد مقیاسپذیر» تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در نخستین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری استان اصفهان با تأکید بر ظرفیت های بی نظیر این استان، اصفهان را “موزهای بیسقف” توصیف کرد که نه تنها در میراث ملموس، بلکه در خون و روح مردمش زنده است.
وی گفت: این موفقیت، حاصل توانایی اصفهان در تبدیل میراث به نوآوری و تاریخ به پلتفرمی(بستر) برای اقتصاد پایدار و خلاق است.
استاندار با بیان اینکه در اصفهان، گردشگری فراتر از یک صنعت و یک سیستم بازگشت سرمایه انسانی است تاکید کرد: هر روستا در این استان یک نوآور فرهنگی اقتصادی” است.
وی با اشاره به برگزاری هزار و ۵۰۰ رویداد فرهنگی در یک سال در اصفهان گفت: این برنامه ها همانند یک شبکه عصبی فرهنگی همبستگی اجتماعی را تقویت میکند و نشان میدهد چگونه رشد میتواند غیرخطی باشد، وقتی که فرهنگ، اقتصاد را تعریف کند.
جمالینژاد همچنین به اهمیت سرمایهگذاری داخلی در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری در اصفهان مسیری است که میتواند از خروج حداقل ۱۰ میلیارد دلار سالانه ایرانیان به خارج و تبدیل آن به ۱۰ میلیارد دلار درآمد داخلی جلوگیری کند.
وی در ادامه هر گردشگر را یک “واحد ارزآوری انسانی” و هر میهمان را یک “دیپلمات فرهنگی جدید” توصیف کرد و افزود: نمایشگاه سرمایه گذاری استان، نخستین گام جدی برای خروج از اقتصاد شعارمحور به سمت اقتصاد اجرا و نتیجهمحور است.
جمالینژاد در پایان سخنان خود، بر رویکرد هوشمندانه اصفهان در جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: ما به دنبال سرمایهگذاریهای هوشمند با ردپای کربن صفر و مصرف آب صفر هستیم، نه فقط برای حفظ محیط زیست، بلکه برای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای جهانی.
وی محورهای اصلی سرمایهگذاری را “اقتصاد سبز، فناوریهای آبی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد خلاق و اقتصاد مدور” دانست و بیان کرد: هدف این استان فراتر از پیشرفت صرف است.
جمالینژاد ابراز امیدواری کرد که اصفهان به یک “آزمایشگاه ملی اقتصاد مقیاسپذیر” تبدیل شود و موفقیتهای ایزینکس به طور مستند و روایتگری و برندسازی به سایر استانها تسری پیدا کند.