

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) ملی‌پوشان به دو گروه تقسیم شدند؛ بازیکنانی که در ترکیب اصلی دیدار برابر تونس به میدان رفتند، یعنی آرمان صالحی، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، عرشیا به‌نژاد، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده و یوسف کاظمی، زیر نظر توحید اصغری راهی سالن وزنه شدند و یک جلسه کامل بدنسازی را پشت سر گذاشتند. در همین حال، سایر بازیکنان نیز طبق برنامه کادر فنی قرار است از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به وقت محلی در سالن تمرین، کار‌های توپی و تاکتیکی را مرور کنند.

این تصمیم کادر فنی برای مدیریت فشار بازی‌ها و حفظ شادابی بازیکنان اتخاذ شده تا ملی‌پوشان در بهترین شرایط ممکن آماده آخرین مصاف مرحله گروهی شوند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سومین دیدار خود باید به مصاف فیلیپین، میزبان رقابت‌ها بروند؛ دیداری که می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت صعود ایران به مرحله بعد باشد. فیلیپین با حمایت هواداران پرشورش به میدان خواهد آمد و تیم ایران نیز با انگیزه‌ای مضاعف، آماده است تا نمایش مقتدرانه دیگری را در بزرگ‌ترین رقابت های والیبال جهان رقم بزند.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳ پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود.