به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سفیر جمهوری خلق چین در ایران در دیدار با رییس دانشگاه مازندران در بابلسر گفت: دانشگاه مازندران نقش مهمی در تربیت آشنایی متقابل ایران و چین ایفا کرده است.

پی وو کانگ با اشاره به دستاورد‌های دانشگاه مازندران گفت: استان مازندران دارای طبیعت زیبا، منابع انسانی زیاد و مردمانی خردمند و پرتلاش است که به آموزش و پرورش اهمیت بسیار می‌دهند. دانشگاه مازندران نیز دستاورد‌های خوبی در این راستا داشته است و هم‌چنین نقش مهمی در تقویت آشنایی متقابل ایران و چین ایفا کرده است.

سفیر چین در ادامه با اشاره به ملاقات دو هفته قبل رییس جمهوری خلق چین با رییس جمهوری اسلامی ایران در پکن افزود: رییس‌جمهور چین در این ملاقات تاکید کرد که چینی‌ها تمایل دارند همکاری‌های خود را در زمینه‌های مختلف، به‌خصوص در زمینه ارتباطات فرهنگی با ایران توسعه دهند که این امر، اهمیت ارتباطات بین دو کشور را برجسته‌تر می‌سازد.

پی وو کانگ ضمن قدردانی از حمایت‌های دانشگاه مازندران از اقدامات موسسه کنفوسیوس در یک دهه گذشته اظهار داشت: حدود ۲۰ دانشگاه در چین، آموزش زبان فارسی را اجرا کرده‌اند و این موضع بسیار خوبی است، زیرا آموزش زبان‌های متقابل، یک نقطه شروع ارتباطات فرهنگی دو کشور است و ما هم نیاز داریم که در زمینه‌های اقتصاد دانش بنیان، هوش مصنوعی و تبادلات دانشجویان و اساتید با هم همکاری داشته باشیم.

وی گفت: بیش از ۴ هزار ایرانی در دانشگا‌های جمهوری خلق چین مشغول تحصیل هستند.

سفیر چین در ایران با اشاره به سفر اتباع چینی به ایران گفت: سالیانه بیش از ۶۰ هزار چینی جهت تجارت و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی به ایران سفر می‌کنند.

پی وو کانگ خاطر نشان کرد: چین و ایران دارای نقاط مشترک زیادی هستند، یکی از آنها این است که ما دو تمدن باستانی فرهنگی هستیم که بسیار به آموزش اهمیت می‌دهیم و این همکاری‌های آموزشی می‌تواند روابط دو کشور را بیشتر بکند.

صالحی عمران رییس دانشگاه مازندران هم با اشاره به تحصیل بیش از ۱۳ هزار دانشجو در این دانشگاه، از علاقمندی دو طرف در زمینه تبادل دانشجو و استاد، هوش مصنوعی، تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان بین دانشگاه مازندران و دانشگاه چین خبر داد.

یادآور می‌شود: سفیر چین در ایران در این دیدار از رییس دانشگاه مازندران جهت سفر به کشور چین دعوت کرد تا ضمن آشنایی با وضعیت توسعه این کشور، همکاری‌های آموزش بین دو کشور را ترویج کند.

