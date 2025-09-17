پخش زنده
همایش روز جهانی بدون خودرو با حضور پرشور شهروندان، کودکان و نوجوانان تهرانی در منطقه ۲۲ برگزار شد. در این مراسم به رکابزنان برتر حاضر در این مراسم جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه روز جهانی بدون خودرو و در همایش بزرگ دوچرخه سواری که با همکاری مدیریت شهری و راهور شمال غرب پایتخت صورت گرفت؛ دوچرخه سواران تهرانی با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی و امنیتی حدفاصل میدان اتریش تا مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی (ع) را رکاب زدند.
این برنامه با هدف ایجاد محیطی شاد و مفرح برای دانش آموزان در آستانه سال جدید تحصیلی، ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل پاک، کاهش آلودگی هوا، ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان و آشنایی آنها با مفاهیم شهر انسانمحور و ترویج پیادهروی، دوچرخهسواری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و پاک برگزار شد.
در پایان این مراسم به دوچرخه سواران برتر جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.