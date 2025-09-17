گردهمایی شاعران استان یزد با عنوان آینه در آینه
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی شاعران برجسته استان یزد با قرائت اشعار خود این روز را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: چهارمین گردهمایی شاعران به مناسبت روز شعر و ادب فارسی برگزار شد و در این آیین شاعران برجسته از انجمنهای شعر و ادب استان یزد اشعار خود را قرائت کردند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: این نشست یک دورهمی صمیمی بود تا شاعران با تازهترین سرودههای همکاران خود آشنا شوند.
حجت الاسلام دانشی افزود: امیدواریم وظیفه خود را با برگزاری چنین مراسمهایی در نشر شعر و ادب فارسی به عنوان یک میراث ماندگار انجام دهیم.
روز نکوداشت محمد حسین شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.