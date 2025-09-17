کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس با هدف ارتقای توانمندی نویسندگان این حوزه در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس امروز (چهارشنبه) با حضور «امیرمحمد عباس نژاد» نویسنده و پژوهشگر و جمعی از نویسندگان در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

این کارگاه آموزشی دو روزه به همت مدیریت اسناد و مدارک اداره کل حفظ آثار استان آذربایجان غربی در این اداره کل برگزار می‌شود.

آموزش فنون مصاحبه در تاریخ شفاهی و تدوین تاریخ شفاهی از برنامه‌های روز اول این کارگاه آموزشی است.

فردا ۲۷ شهریور ماه نیز جلسه نقد بررسی کتاب تاریخ شفاهی «نبرد دوپازا» به روایت سلیمان جعفرزاده برگزار خواهد شد.