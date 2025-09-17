

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های دیروز تیم نوجوانان ایران در گروه دی با نتیجه ۴۴ – ۲۲ مقابل سوریه برنده شد. تیم ایران که در بازی نخست ۶۵ – ۴ مالدیو را درهم کوبیده است، امروز از ساعت ۱۷:۳۰ در مصاف سوم خود رودرروی کره جنوبی قرار خواهد گرفت. در گروه دی تیم‌های ایران و کره جنوبی با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود خود را به دور دوم گروهی قطعی کرده‌اند.

در سایر دیدار‌ها در گروه‌ای بحرین ۵۴ – ۲۴ هنگ کنگ را شکست داد. در گروه بی قطر ۳۸ – ۲۴ چین را مغلوب کرد. در گروه سی تایوان ۵۸ – ۲۷ تیم هند را درهم کوبید.

دو تیم دیدار پایانی این رقابت‌ها به رقابت‌های قهرمانی جهان صعود می‌کنند.