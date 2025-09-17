پخش زنده
همایش دو روزه ستایشگران آلالله با حضور مداحان برجسته سراسر کشور، از امروز چهارشنبه 26 شهریور در جوار حرم مطهر رضوی به میزبانی هیئت رزمندگان اسلام آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش دو روزه ستایشگران آلالله با حضور ۱۰۰ نفر از مداحان برجسته تهران، شهرستانها و خراسان رضوی به همراه خانواده هایشان و ۱۰ مداح خواهر، از ساعت 14 امروز چهارشنبه ۲۶ و شهریورماه در مشهد مقدس آغاز شد. این رویداد به همت هیئت رزمندگان اسلام و با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و خانه مداحان برنامهریزی شده است.
در این همایش، مداحان پیشکسوت و پیرغلامانی همچون حاج صادق آهنگران و حاج مرتضی طاهری در کنار جمعی از ستایشگران جوان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
همچنین جمعی از سخنرانان و شخصیتهای دینی و فرهنگی کشور از جمله: حجتالاسلام والمسلمین راشد یزدی، دکتر علیرضا زاکانی (شهردار تهران)، دکتر خوشچشم، حجتالاسلام محمد قمی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) و ... حضور دارند.
این همایش، امسال با محوریت تجلیل از مداحانی برگزار میشود که در یک سال گذشته با هیئت رزمندگان و شهرداری تهران همکاری داشتند. افزون بر این، جمعی از مداحان هیئت رزمندگان اسلام نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
برای نخستین بار، در این همایش مداحان همراه با خانوادههای خود حضور دارند؛ موضوعی که جمعیت شرکتکنندگان را به بیش از ۵۰۰ نفر رسانده است.
برنامههای فرهنگی ویژه خانوادهها از جمله: نشست تربیتی برای خانوادهها با سخنرانی دکتر عزیزی، برنامههای آموزشی و سرگرمی ویژه کودکان، نیز پیشبینی شده است.
ویژهبرنامه اختتامیه همایش، پنجشنبه شب از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۴ در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد برگزار خواهد شد. در این مراسم، جمعی از مداحان برجسته به مدیحهسرایی خواهند پرداخت.
همایش ستایشگران آلالله، که با محوریت هیئت رزمندگان اسلام و با همراهی نهادهای فرهنگی برگزار میشود، بستری برای تقویت جایگاه مداحی، تکریم خانواده و احیای ارزشهای اهلبیت (ع) در جامعه اسلامی خواهد بود.