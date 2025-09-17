مسابقات والیبال تیم‌های لهستان با هلند، اسلوونی با آلمان و ایران و لهستان، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز از ساعت ۱۳:۳۰ والیبال بین دو تیم لهستان و هلند و از ساعت ۱۶:۳۰ رقابت بین اسلوونی و آلمان را به صورت زنده پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش»، رقابت بین دو تیم لهستان و هلند را با گزارشگری کیومرث کرده و از ساعت ۱۶:۳۰ تقابل بین دو تیم اسلوونی و آلمان را با گزارشگری علی شاکری و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم و ۶۴ مسابقه در مدت ۱۷ روز از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین در حال برگزار شدن است.

در چارچوب رقابت‌های جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال، امروز دو تیم ایران و لهستان به مصاف هم می‌روند.

در چارچوب رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال، از ساعت ۱۶:۳۵، تیم ملی ایران به مصاف لهستان می‌رود. این دیدار با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال طی روز‌های ۲۶ تا ۳۰ شهریور به میزبانی چین برگزار می‌شود. تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران با ترکیب پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی در این رقابت‌ها حضور دارند.