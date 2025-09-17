مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچی ۲ هزار و ۴۷۲ توپ پوشاک در شهرستان اندیمشک به پرداخت جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف پوشاک به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۲ هزار و ۴۷۲ توپ البسه به ارزش ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

طیبی ادامه داد: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد