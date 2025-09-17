رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: آمادگی‌های دفاعی و رزمی نیرو‌های مسلح به مرحله‌ای رسیده که دشمنان را از ارتکاب خطای محاسباتی من جمله خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ امیر سرلشکر سید عبد الرحيم موسوى رئيس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از قرارگاه تاکتیکی نیرو ی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از آمادگیهای همه جانبه این نیرو و سایر نی روها و یگانهای نیروهای مسلح برای دفاع قاطعانه از استقلال امنیت و تمامیت سرزمینی کشور و مقابله با تهدیدات و مخاطرات متصور تصریح کرد خدای بزرگ را شاکریم به مدد هوشیاری و هوشمندی نیروها ی مسلح در بهره گیری از تجارب تاریخی بویژه دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمادگی های دفاعی و رزمی به مرحله ای رسیده که دشمنان را از ارتکاب خطای محاسباتی من جمله خيال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است.

وی ظرفیت افزایی دفاعی و نظامی در عرصه های مختلف را راهبردی تعطیل ناپذیر و مورد تأکید فرمانده كل قوا توصیف کرد و افزود تقویت و افزایش توان و ظرفیتهای تخصصی دفاعی آفندی و رزمی نیروی زمینی سپاه امری حیاتی است که ضمن اهتمام جدی به آن استفاده حداکثری از پتانسیل عظیم و بی بدیل بسیج مردمی به منظور ارتقاء قدرت بازدارندگی و وسعت عمل نیروهای مسلح نیز بیش از گذشته بایستی دستور کار روزانه قرار گیرد.

سرلشکر موسوی تأکید کرد این راهبردها تضمین کننده امنیت پایدار و قدرت دفاعی بازدارنده ایران اسلا می در برابر هرگونه تهاجم خواهد بود.

رئيس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با ادای احترام به مقام شامخ شهدای والا مقام نیروی زمینی سپاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی علیه ایران اسلامی از نقش بی بدیل فرماندهان معاونان و رزمندگان نیروی زمینی سپاه در ناکام سازی دشمن برای دستیابی به اهداف شوم و اهریمنی و همچنین پایداری و بصیرت خانواده های مکرم آنان در میدان نمایش وحدت و اقتدار ملی تجلیل به عمل آورد.

گفتنی است بازدیدهای راهبردی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نمایشگر انسجام توانمندی و اراده پولادی ن سازمان ها و نیروهای نظامی کشور در پاسداری از حریم این مرز و بوم است و پیام های قاطع و معناداری را به اردوگاه دشمنان جمهوری اسلامی ایران منتقل می کند.