دبیر شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو گفت: ایران نانو ۱۴۰۴، بر اساس نیازهای واقعی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی طهاری با بیان اینکه نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۴ با هدف رفع نیازهای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی شرکتهای فعال در این حوزه، از ۱۱ تا ۱۴ آبان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی برگزار خواهد شد.گفت: ایران نانو ۱۴۰۴ بر اساس نیازهای واقعی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور طراحی شده است.
وی تأکید کرد: دبیرخانه نمایشگاه، بسترهای لازم را برای آشنایی شرکتهای نانویی با روشهای تأمین مالی داخلی و خارجی فراهم میآورد.
طهاری افزود: هدف اصلی ما این است که با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی، نیازهای اعتباری شرکتها را پوشش داده و شاهد افزایش تولید در بخش فناوری نانو باشیم.
وی با اشاره به ماهیت چندوجهی و کاربردهای گسترده فناوری نانو در صنایع مختلف، گفت: امیدواریم این نمایشگاه بتواند طیف وسیعی از مخاطبان علاقهمند را به خود جلب کند.
علاقهمندان به شرکت و بازدید از نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۴ میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه رویداد با شمارههای ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱ و ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ تماس بگیرند .