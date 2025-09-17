به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی گفت: در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار تن انواع محصولات شیلاتی شامل انواع ماهی تازه و منجمد، خاویار، غذای آبزیان و کنسرو ماهی به کشور‌های همجوار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: با این میزان صادرات محصولات شیلاتی، ۲۹ میلیون دلار ارز وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد بیشتر است.