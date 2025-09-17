به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان درگز بیان کرد: در سال‌های اخیر به دنبال شیوع آفات، درختان میوه و مخصوصاً گردو استقامت خود را از دست داده و شکننده شده‌اند و بی شک، استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه به جای استفاده از روش‌های سنتی، می‌تواند کمک شایانی به پیشگیری از وقوع این قبیل سوانح کند.

دکتر فاطمه عیدی‌زاده افزود: دستگاه‌هایی وجود دارند که با شوک دادن به درخت در ۳۰ ثانیه، محصول گردو را از درخت فرو می‌ریزد؛ اما شاید تصور غلط که این عمل موجب خشک شدن درخت می‌شود و یا هزینه بالای خرید دستگاه، باعث شده است باغداران از آن استقبال نکنند.

وی به باغداران و کشاورزان توصیه کرد: اگر به صورت سنتی مجبور به تکاندن درخت گردو هستید حتما از کمربند ایمنی مخصوص این کار استفاده کنید و حتی الامکان برای بالا رفتن، از شاخه‌های با قطر بالا استفاده شود.

دکتر عیدی‌زاده ادامه داد: همچنین در صورت بروز حادثه، از جابجایی مصدوم پرهیز کنید و او را در سطح صاف با حفظ راه هوایی، به پشت بخوابانید و تا رسیدن اورژانس ۱۱۵ مصدوم را تنها نگذارید.



