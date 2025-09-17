به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع سوری گزارش دادند، نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه وارد دو منطقه «جباتا الخشب» و «اوفانیا» واقع در ریف شمالی قنیطره در جنوب سوریه شدند که تازه‌ترین تجاوز رژیم اسرائیل به خاک این کشور به شمار می‌رود.

نیرو‌های اشغالگر با انجام عملیات بازرسی از پشت بام خانه‌های مردم این مناطق بالا رفتند و همزمان با آن، پهپاد‌های صهیونیستی در حریم هوایی قنیطره به پرواز درآمدند.

این تجاوز درحالی است که روز گذشته، سوریه به همراه اردن و آمریکا نقشه راهی برای حل بحران منطقه سویدا در جنوب سوریه وضع کردند و قرار است واشنگتن با حمایت اردن و مشورت دمشق، تفاهمنامه امنیتی میان سوریه و رژیم صهیونیستی را نهایی کند.

وزارت خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد که این تفاهمنامه‌ها ضمن تاکید بر حاکمیت سوریه نگرانی‌های امنیتی سوریه و اسرائیل را برطرف خواهد کرد.

احمد الشرع معروف به الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه چند روز پیش در گفت‌و‌گو با شبکه الاخباریه گفت که دمشق درحال مذاکره است تا به توافق امنیتی برسد و بر اساس آن اسرائیل به وضعیت قبل از هشتم دسامبر برگردد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه را افزایش داده است و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم اسرائیل با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان و سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.