سید احمد زرهانی گفت: طرح‌ها و ایده‌های مدیران مبتکر در امر آموزش، توسعه و بهبود اقامه نماز جمع آوری و به سایر مدیران ابلاغ می‌شود.

ایده مدیران مبتکر در امر آموزش نماز به عنوان الگو، معرفی و اجرایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه شورای برنامه ریزی منطقه ۵ کشوری ستاد اقامه نماز به میزبانی استان ایلام و با حضور سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور و استان‌های: ایلام، کرمانشاه، همدان، کردستان، خوزستان، لرستان و مرکزی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، بیست و پنجم و بیست و ششم شهریورماه برگزار شد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: اجرای منشور اقامه نماز در مدارس کشور که با امضای حجت الاسلام قرائتی و دکتر کاظمی امضا شده است؛ در دستور کار ستاد اقامه نماز و شورای آموزش و پرورش است.

سید احمد زرهانی افزود: مدیران استان‌ها با توجه به اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس، باید با مدیران کل آموزش و پرورش به منظور اجرای منشور اقامه نماز در مدارس، تعامل کنند.

وی ضمن تأکید بر آموزش صحیح قوائد نماز خاطرنشان کرد: آموزش صحیح نماز مستلزم یادگیری درست و کامل اذکار نماز است؛ امری که باید با همکاری حوزه‌های علمیه صورت بگیرد و روحانیون در مدارس حضور پیدا کنند.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود به بحث در خصوص سامانه سجاده پرداخت و گفت: علاوه بر مستندات سامانه‌ای، مشاهدات میدانی نیز بسیار مهم است و باید مکمل با مستندات سامانه سجاده، ملاک ارزیابی قرار بگیرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام و رئیس شورای برنامه‌ریزی منطقه ۵ کشوری ستاد اقامه نماز نیز به بحث در خصوص اهمیت دقت در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: ارزیابی انجام شده در سامانه سجاده باید با عدالت کامل و دقت بسیار و بررسی تمامی مستندات بارگذاری شده از سوی دستگاه و با حضور تمامی اعضای هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز و البته با نهایت انصاف صورت بگیرد.

فیض اله رضایتی افزود: ارزیابی باید به دو صورت سامانه‌ای و حضوری و بازدید مستمر از دستگاه‌های اجرایی و نیز حضور در برنامه‌های مختلف ادارات انجام بگیرد.

وی ادامه داد: در خصوص بومی سازی، باید ساز و کاری اندیشیده شود که دستگاه‌ها به موقع این فرآیند را انجام بدهند و آن اجرا کنند؛ چرا که گاهی اوقات این فرآیند بسیار طولانی می‌شود؛ بنابراین بایستی این برنامه علاوه بر تنظیم، مؤثر و قابل اجرا باشد.

در پایان این جلسه اعضا به بررسی دستورکار جلسه با موضوعات برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی و همچنین جمع بندی بومی سازی سال ۱۴۰۴ توافق نامه‌های ستاد اقامه نماز پرداختند.