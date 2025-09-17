بناهای تاریخی هر شهر نشانگر هویت و اصالت مردم آن منطقه هستند.

بناهای تاریخی ، هویت به جای مانده از گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با آثار تاریخی می توان به قرن‌های گذشته رفت وبا سبک وروش، زندگی گذشتگان برگشت.

حفظ و حراست از بنا‌های تاریخی و ارزشمند از اولویت‌های کاری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است.

چند روزی ست کار مرمت و بازسازی برخی ابنیه حمام حاج آقا تراب نهاوند آغازشده است.

این اثر ارزشمند تاریخی متعلق به دوران قبل از قاجار هست که در طول سال محل حضور هزاران مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است.

این بنای تاریخی درسال ۹۶ با شماره ۱۴۰۲ درفهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.