بیست و چهارمین نمایشگاه شیرینی و شکلات با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، این رویداد که با حضور معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور، صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و جمعی از فعالان صنعت افتتاح شد به عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات در خاورمیانه، با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی آغاز به کار کرده و بیش از ۳۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص داده است.

غرفه‌های نمایشگاه در سه بخش اصلی شامل «مواد اولیه»، «محصولات شیرینی و شکلات» و «تجهیزات صنعتی» برپا شده است.

نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران که به همت اتحادیه صنف قنادان و فعالان صنعت برگزار شده، فرصتی برای معرفی تازه‌ترین دستاوردها، تبادل دانش و توسعه همکاری‌های داخلی و بین المللی در این صنعت فراهم آورده است.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ماه (به مدت ۴ روز) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دائر و از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان بازدیدکنندگان، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه است.



