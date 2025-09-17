مجموعه پژوهشی «استعمارشناسی ایرانی» که در ۳۰ جلد به بازخوانی پدیده استعمار از منظر اندیشه ایرانی می‌پردازد به سه زبان انگلیسی، عربی و روسی نیز ترجمه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پژوهشی «استعمارشناسی ایرانی»در قالب شش بخش تخصصی و مستقل تدوین شده است که هرکدام به یکی از ابعاد معرفتی، فلسفی، تاریخی و اجتماعی استعمار می‌پردازد.

این مجموعه حاصل چهار سال پژوهش جمعی ۳۰ محقق در پژوهشگاه علوم انسانی است و با هدف تقویت «بال دوم انقلاب اسلامی» یعنی همان مقابله با سلطه تنظیم شده است.

ایمان یادگاری گزارش می دهد: