رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به ترافیک پرحجم در جادههای شمال، گفت: محدودیتهای ترافیکی از روز گذشته -سه شنبه- در جادههای شمال آغاز شده و تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی عبادی گفت: اکنون ترافیک خودرویی در همه محورهای استان به صورت مقطعی پرحجم گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر محدودیت یکطرفه نداریم، افزود: محدودیتهای ترافیکی از روز گذشته سهشنبه ۲۵ شهریورماه در جادههای شمال آغاز شده و تا صبح روز شنبه ۲۹ شهریورماه در محورهای مواصلاتی استان مازندران اعمال میشود.
رئیس پلیس راه استان مازندران اضافه کرد: این محدودیتها شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلتها، وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای پرتردد از جمله کرج-چالوس، هراز و سوادکوه است.
عبادی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلتها تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای شمال، تصریح کرد: همچنین تردد کامیونها و کامیونتها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز، پنجشنبه ۲۷ و جمعه ۲۸ شهریورماه از محور هراز ممنوع خواهد بود. وی بیان کرد: در صورت افزایش ترافیک محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس از سهشنبه تا جمعه اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان مازندران به ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج- چالوس و ممنوعیت تردد تریلی در محور هراز اشاره کرد و گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک محدودیتهای یکطرفه مقطعی امروز سهشنبه تا یکشنبه ۳۰ شهریورماه اعمال میشود.
عبادی یادآور شد: از لحاظ جوی نیز شاهد آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده در جادههای شمال هستیم.
برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.
مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.
هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استانهای تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل میکند.
مسافران و رانندگان میتوانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راهها، انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.