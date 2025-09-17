مدیر مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان، از برقراری هزار و ۲۵۰ تماس تلفنی شبانه‌روزی با دانشجویان در طرح احوالپرسی خبر داد و گفت: بیش از ۸۰۰ کارشناس در کشور به این دانشجویان خدمت ارایه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حسن‌آبادی در اولین نشست مشترک کارشناسان اجرایی مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه های سراسر کشور در مجتمع فرهنگی، آموزشی آدینه گفت: مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان در سه قسمت ماموریت خود را دنبال می کند. توسعه و ترویج سبک زندگی سالم دانشجویی، توسعه منابع - بهبود ارائه خدمات سلامت دانشجویی و سوم استقرار نظام مدیریت عملکرد که مهم‌ترین بخش آن نظام مدیریت عملکرد است.

وی افزود: پایش سلامت جسم و روان دانشجویی، سیمای زندگی دانشجویی، صدای مشاور دانشجو و احوالپرسی که در بحران جنگ و پس از جنگ اتفاق افتاد از جمله برنامه های انجام شده در این مرکز است اما عمده ترین برنامه‌هایی که برای سال جدید داریم، نظام‌مند کردن ارزیابی مراکز بهداشتی و روان و پیگیری پایش های سلامت جسم و روان است.

مدیر مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان بیان داشت: این پایش سلامت شامل دانشجویان جدید ‌و قدیم و همچنین دانشجویان بین‌الملل است.

اصلاح ساختار نظام فرایندها

حسن‌آبادی اصلاح نظام ساختار و فرایندها را جزو اهداف دیگر سازمان امور دانشجویان دانست و گفت: طراحی نظام تعالی سازمانی از دیگر برنامه‌های دفتر و مراکز مشاوره است چرا که ما متعهد به اخلاق حرفه‌ای و مرام‌نامه یا نظام نامه پزشکی و روانشناسی هستیم و بر اساس آنها کار می کنیم.

بیش از یک هزار روز تماس تلفنی در طرح احوالپرسی

حسن آبادی بازآموزی و نوآموزی آموزش را از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت که در طرح احوالپرسی ۱۸۶ هزار تلفن و ۱۲۳ هزار تماس موفق و ۱۲۵۰ روز تماس تلفنی شبانه روزی با دانشجویان توسط مراکز مشاور دانشگاه های کشور برقرار شده است.

وی به طرح‌های جاری اجرا شده نیز اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین طرح‌ها، پایش سلامت جسم و روان دانشجویان است که تحت عنوان سامانه جامع پایش سلامت طراحی شده است.

وی یادآورشد: همچنین طرح های بررسی سیمای زندگی دانشجویان، صدای مشاور دانشجو و به ویژه احوالپرسی از دانشجویان در شرایط بحران از مهمترین طرح های اجرا شده این دفتر است.