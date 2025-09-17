پخش زنده
لیگ برتر والیبال بانوان ایران دوشنبه هفتم مهرماه قرعهکشی خواهد شد تا تیمهای شرکت کننده حریفان خود را بشناسند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیرو تصمیمات اتخاذ شده سازمان لیگ و به منظور تعیین برنامه و نحوه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای بانوان ایران در سال ۱۴۰۴، جلسه قرعه کشی این رقابتها به صورت حضوری ساعت ۱۴ دوشنبه هفتم مهرماه در فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.
باشگاههای شرکت کننده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم مهرماه فرصت اعلام آمادگی مکتوب، واریز مبلغ ورودیه و همچنین تسویه حساب کامل بدهیهای بازیکنان، کادر فنی، انضباطی و … سال قبل را دارند.
در اطلاعیه سازمان لیگ تاکید شده است که این مهلت نهایی و غیرقابل تمدید است و هرگونه اعلام آمادگی پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
بیستوچهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر بانوان ایران سال ۱۴۰۳ با حضور ۹ تیم پیکان تهران، سایپا تهران، تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان، مس رفسنجان، هوران یزد، ماداکام نت، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه و مقاومت شهرداری تبریز پیگیری شد و سایپا تهران به مقام قهرمانی دست یافت.