به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به عبور موجی کم دامنه، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه و به ویژه در ساعات بعد از ظهر بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود.

روز جمعه با تقویت امواج تراز میانی جو، علاوه برتشدید سرعت وزش باد در استان برشدت بارش‌ها در نیمه شمالی استان افزوده خواهد شد.

از لحاظ دمایی نیز تا اواخر هفته جاری روند افزایش نسبی و موقتی دما در استان ادامه خواهد داشت.