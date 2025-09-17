مسابقات بدمینتون نونهالان پسر کشور با قهرمانی خراسان رضوی، در مشهد به ایستگاه پایانی رسید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی گفت: مسابقات بدمینتون کشوری نونهالان پسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۱ سال وزیر ۱۳ سال به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار شد.

رضوی افزود: در این دوره از مسابقات، ۲۵۰ بدمینتون باز از ۲۶ استان کشور حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در پایان این رقابت‌ها در بخش تیمی، خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های تهران و یزد به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گفته او، در بخش انفرادی این مسابقات هم در رده زیر ۱۱ سال، امیرحسین غلامعلی زاده از تهران به مقام قهرمانی رسید و در رده زیر ۱۳ سال هم کیان جهان نوش از خراسان رضوی، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.