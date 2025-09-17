سقوط یک دستگاه پژو به استخر کشاورزی و فوت راننده در روستای طغرود قم

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد: در پی سقوط یک دستگاه پژو به استخر کشاورزی در روستای طغرود، تیم غواصی این سازمان با حضور در محل حادثه، پیکر راننده ۳۴ ساله را کشف و از آب خارج کردند.