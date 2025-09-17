پخش زنده
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد: در پی سقوط یک دستگاه پژو به استخر کشاورزی در روستای طغرود، تیم غواصی این سازمان با حضور در محل حادثه، پیکر راننده ۳۴ ساله را کشف و از آب خارج کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سقوط یک دستگاه پژو به استخر کشاورزی در روستای طغرود شهرستان جعفرآباد باعث فوت راننده ۳۴ ساله آن شد.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد: عوامل تیم غواصی این سازمان با حضور در محل حادثه پیکر فرد گرفتار را کشف و از آب خارج کردند.
خودرو نیز با همکاری جرثقیل نیروی انتظامی بیرون کشیده شد.