علیرضا زند سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان کشورمان، شاگردان المپیکی اش را وارد سومین مرحله اردوی آماده سازی برای اعزام به بازی‌های المپیک کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردونشینان المپیکی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان دو روز پیش وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند و از روز سه شنبه (۲۵ شهریور) دور جدید تمرینات آماده سازی خود را برای اعزام به بازی‌های المپیک آغاز کردند.

این سومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان است که با حضور حسین نوری، عرفان ستاری، محمدرسول قمرپور، محمد سیاهوشی، ابوالفضل زهره وند و کیوان رستم آبادی تا ۲ مهر پیگیری می‌شود.

علیرضا زند (سرمربی) در کنار محمد سیاه پوش، مهدی برائتی (مربیان) هدایت آزاد کاران را بر عهده دارند. وحید عسگری و محمد مشهدی آقایی به عنوان مربی بدنساز و مدیر فنی در کنار اردونشینان حضور دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.