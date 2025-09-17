تلاش کارآفرینان استان مرکزی سبب تولید محصولات متنوع صنایع دستی، رونق صادرات و اشتغالزایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: بانوان ۶۰ درصد از جمعیت ۱۰ هزار نفری هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی را تشکیل داده اند.
الهام سیمایی افزود: سالهای گذشته ۷۶ هنرمند استان مرکزی موفق به اخذ نشان ملی شدند که از این تعداد ۴۰ نفر از بانوان هستند.
او ادامه داد: بانوان هنرمند استان در رشتههای میناکاری، صنایع فلزی، صنایع چوب، گلیم بافی و رودوزیهای سنتی مشغول به فعالیت هستند.
خانم ها فراهانی و نیکنامی در زمره برترین بانوان کارآفرین استان مرکزی هستند که با سرمایه اندک در رشتههای قلم زنی و فیروزه کوبی مشغول به کار شده اند.
آنها توانستند علاوه بر ایجاد شغل و آموزش مهارت به بیش از ۶۰۰ هنرجو، زمینه اشتغال مستقیم ۴۰ نفر را فراهم کنند.
محصولات تولید شده در کارگاه این دو هنرمند که در غرفههای سنتی بازار تاریخی اراک فعالیت میکنند به کشورهای ویتنام، آمریکا، انگلیس، هلند و اتریش صادر میشود.