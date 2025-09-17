تیم ملی کاراته دختران ناشنوا که برای شرکت در بازی‌های المپیک آماده می‌شود بعد از پشت سرگذاشتن ۱۱ مرحله اردوی آماده سازی، وارد دور جدیدی از تمریناتش شده است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته دختران از روز سه شنبه (۲۵ شهریور) زیر نظر فرحناز ارباب (سرمربی) و شادی جعفری زاده (مربی) آغاز شد.

دختران کاراته ناشنوایان که برای پیگیری تمرینات شان، دو روز پیش وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان شدند، تا ۲۸ شهریور در این مرحله، پیگیری تمرینات شان خواهند بود.

اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.