به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از ابتدای مرداد پارسال تا مرداد امسال ۵۲ مورد احیای بیمار انجام شد که ۲۶ مورد موفق بود و منجر به ترخیص بیماران شد.
عباسی با اشاره به انجام ۱۲۲ هزار و ۶۶۴ مورد تماس با اورژانس ۱۱۵ در خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۴۸هزار و ۵۰۶ مورد منجر به ماموریت و اعزام آمبولانس شد که ۵هزار و ۱۶۵ مورد آن حادثه ترافیکی بوده است.
وی گفت: از این تعداد ۲هزار و ۴۱۱ مورد بیمار قلبی و هزار و۸۱۳ مورد بیمار تنفسی و مابقی سایر موارد بوده است.
معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: خراسان جنوبی ۱۴۶ آمبولانس دارد که ۸۵ مورد آن در ۸۵ پایگاه استان فعال و مابقی پشتیبان هستند.
عباسی گفت:دو دستگاه بالگرد در شهرستانهای بیرجند و طبس و سه دستگاه اتوبوس آمبولانس در شهرستانهای فردوس طبس و نهبندان مستقر هستند.
وی گفت: زمان رسیدن بر بالین بیمار مطابق استاندارد کشوری در شهرها ۸ دقیقه و در جادهها ۱۴ دقیقه است.
۲۶ شهریور، روز ملی اورژانس است.